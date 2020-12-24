Никаких сверхспособностей. Вирусолог оценил британский штамм COVID-19

«В России не планируется закрывать границы и правительство неоднократно это говорило. Для этого нет объективных оснований. Также нужно отметить, что мутации коронавируса не являются критическими и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними, новый штамм вируса, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией. В то же время ученые уточняют потенциал опасности нового штамма, его вирулентность и патогенность. По предварительным данным, вирус не должно обладать сверхспособностями. Мутации у этого вируса были и раньше, но они были незначительными. Если бы вирус обладал высоким патогенным потенциалом, это было бы сразу видно. Никаких сверхмутаций коронавируса на планете не зафиксировано и говорить об этом некорректно. В целом вирус мутирует, но это постоянное явление и не является глобальной угрозой», - пояснил вирусолог.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН в четверг высказал мнение, что в сегодняшних условиях тотальное закрытие границ уже не окажет влияния на ситуацию с ростом заболеваемости.

Новый штамм COVID-19 в Великобритании может быть более заразным, чем обычный тип коронавируса, однако о его более высокой патогенности пока говорить не приходится, сообщили в министерстве здравоохранения Соединенного Королевства в середине декабря. Многие страны Европы, Россия и Китай прекратили авиасообщение с Великобританией на этой неделе.

