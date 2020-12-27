Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность британского штамма COVID-19

Вирусолог считает, что повышенная заразность является главной особенностью нового штамма коронавируса, пишут «Известия».

Других отличий, по словам эксперта, между известным и новым штаммом нет, поэтому уже созданные вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на штамм, обнаруженный в Британии, уточняет RT.

«Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют. То есть надо прервать возможность передачи возбудителя вируса этого от человека к человеку — соблюдать масочный режим и тот интервал социальный, который мы с вами знаем. И не лезть в большие скопления людей», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, на прошлых выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм вируса, выявленный в стране, на 70% заразнее других. В Лондоне и на юго-востоке Великобритании введены жесткие ограничения - закрыты все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, тренажерные залы и прочие заведения. Многие страны прекратили транспортное сообщение с Великобританией. Этот список пополняется.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.

