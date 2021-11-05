Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого заболевания коронавирусом

Британские эксперты нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения заболевания коронавирусом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Genetics.

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Ученые провели общегеномный анализ, который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при вирусе.

Как оказалось, ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии. Как отмечают эксперты, повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

Как сообщалось, выявление происхождения коронавируса является одним из ключевых приоритетов администрации США. Об этом заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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