Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого заболевания коронавирусом

Ученые провели общегеномный анализ, который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при вирусе.

Как оказалось, ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии. Как отмечают эксперты, повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

Как сообщалось, выявление происхождения коронавируса является одним из ключевых приоритетов администрации США. Об этом заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

