В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

Применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса необходимо разрешить в России. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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Омбудсмен напомнил, что правительство выразило готовность признать иностранные вакцины на условиях взаимности, пишет RT. Однако, по мнению Титова, сейчас ситуация с пандемией сложная, поэтому «не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок», и России стоит «пойти на исключение».

Уполномоченный считает, что все одобренные ВОЗ препараты должны быть разрешены к ввозу и использованию в РФ.

«Потом "посчитаемся" и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит», — цитирует Титова РИА Новости.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Россия и Евросоюз могут взаимно признать вакцины от коронавируса уже через несколько месяцев, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Борис ТитовВОЗВакцинаКоронавирус
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