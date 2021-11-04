В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

Омбудсмен напомнил, что правительство выразило готовность признать иностранные вакцины на условиях взаимности, пишет RT. Однако, по мнению Титова, сейчас ситуация с пандемией сложная, поэтому «не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок», и России стоит «пойти на исключение».

Уполномоченный считает, что все одобренные ВОЗ препараты должны быть разрешены к ввозу и использованию в РФ.

«Потом "посчитаемся" и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит», — цитирует Титова РИА Новости.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Россия и Евросоюз могут взаимно признать вакцины от коронавируса уже через несколько месяцев, напоминает телеканал «360».

