В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса
Применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса необходимо разрешить в России. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Омбудсмен напомнил, что правительство выразило готовность признать иностранные вакцины на условиях взаимности, пишет RT. Однако, по мнению Титова, сейчас ситуация с пандемией сложная, поэтому «не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок», и России стоит «пойти на исключение».
Уполномоченный считает, что все одобренные ВОЗ препараты должны быть разрешены к ввозу и использованию в РФ.
«Потом "посчитаемся" и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит», — цитирует Титова РИА Новости.
Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Россия и Евросоюз могут взаимно признать вакцины от коронавируса уже через несколько месяцев, напоминает телеканал «360».
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