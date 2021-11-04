Администрация США назвала ключевым приоритетом выявление истоков коронавируса

Выявление происхождения коронавируса является одним из ключевых приоритетов администрации США. Об этом заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США продолжат просить Китай проявить прозрачность в этом вопросе с самых первых дней. Жан-Пьер также отметила, что ученые и разведка страны продолжают работать в этом направлении.

На прошлой неделе США обнародовали доклад на тему происхождения коронавируса. Разведка США заявила, что коронавирус не был генетически модифицирован и создан Китаем как биооружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКоронавирус
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