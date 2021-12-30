Ученые нашли неожиданную связь между COVID-19 и алкоголем

Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) сообщила о наличии взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю коронавирусной инфекции и употреблением крепкого алкоголя. Свои наблюдения ученые опубликовали на сайте препринтов medRxiv.org, пока статья не прошла рецензирование.

По пристальным вниманием специалистом оказались такие факторы как прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков и их влияние на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей.