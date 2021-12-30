Ученые нашли неожиданную связь между COVID-19 и алкоголем

Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) сообщила о наличии взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю коронавирусной инфекции и употреблением крепкого алкоголя. Свои наблюдения ученые опубликовали на сайте препринтов medRxiv.org, пока статья не прошла рецензирование.

По пристальным вниманием специалистом оказались такие факторы как прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков и их влияние на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей.

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В исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

В результате ученые неожиданно выяснили, что употребляющие крепкий алкоголь граждане оказались более устойчивыми к COVID-19. Речь идет об употреблении одного напитка в день. Одновременно отмечается, что «потребление пива и вина не было статистически значимым».

Кроме того, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, также не повышает риск заболеть коронавирусом.

Ранее ученые заявили, что от штамма «омикрон» погибает на 75% меньше людей, чем в предыдущие волны коронавируса.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:АлкогольАмериканские УченыеКоронавирус
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