На Кубани при падении обломков БПЛА ВСУ пострадали 3 человека
В Краснодарском края из-за падения обломков БПЛА ВСУ пострадали три человека. Об этом говорится в канале оперштаба региона в «Максе».
По данным источника, в результате атаки в Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.
Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 4 октября российские силы ПВО сбили над территорией страны почти 560 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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