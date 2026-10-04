МО РФ: Россия усилит удары по Украине после слов Зеленского

В Министерстве обороны РФ заявили, что после высказываний президента Украины Владимира Зеленского об активизации атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, ВС РФ увеличат интенсивность ударов по военным и оборонно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах страны.

По мостам и логистике: Удары ВС РФ привели к коллапсу в Киеве

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», - заявили в военном ведомстве.

Также в Минобороны напомнили, что массированные удары по Киеву и другим регионам наносятся исключительно в качестве ответной меры на действия руководства Украины.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры