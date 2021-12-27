Ученые: коронавирус сохраняется в организме более семи месяцев

Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Национальных институтов здравоохранения США.

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Как оказалось, вирус может сохраняться в организме более полугода. «Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в исследовании. При этом серьезных воспалений вне легких ученые не выявили.

Как сообщалось ранее, в результате эволюции штамм коронавируса «альфа» стал вырабатывать больше «белков-антагонистов». Они нейтрализуют работу врожденной иммунной системы человека. Аналогичные мутации ученые выявили у штаммов «дельта» и «омикрон», говорится в публикации журнала Nature.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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