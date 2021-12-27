Ученые: коронавирус сохраняется в организме более семи месяцев
Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Национальных институтов здравоохранения США.
Как оказалось, вирус может сохраняться в организме более полугода. «Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в исследовании. При этом серьезных воспалений вне легких ученые не выявили.
Как сообщалось ранее, в результате эволюции штамм коронавируса «альфа» стал вырабатывать больше «белков-антагонистов». Они нейтрализуют работу врожденной иммунной системы человека. Аналогичные мутации ученые выявили у штаммов «дельта» и «омикрон», говорится в публикации журнала Nature.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Ученые: коронавирус сохраняется в организме более семи месяцев
- СМИ: названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов
- Захарова: Иск ЕС к России на €290 млрд - глупость
- Кадыров: Украина должна войти в состав России, если Зеленский не сменит курс
- СМИ: ЦБ РФ начнет контролировать переводы россиян с 2022 года
- Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС от России компенсаций
- Харрис пригрозила России «самыми сильными» санкциями
- Следователи ведут проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в Саратовской области
- Три человека погибли в автоаварии в Ростовской области
- Неизвестный угрожал гранатой в одном из торговых центров Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru