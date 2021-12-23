В «Векторе» рассказали о тесте, способном определять штамм коронавируса

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант «омикрон», — сообщил он. В настоящее время тест-системы проходят исследования в лаборатории.

Тем временем, минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

