В «Векторе» рассказали о тесте, способном определять штамм коронавируса
Научные организации Роспотребнадзора разработали тесты, способные определять разновидность COVID-19, сообщает RT со ссылкой на заявление директора центра «Вектор» Рината Максютова.
«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант «омикрон», — сообщил он. В настоящее время тест-системы проходят исследования в лаборатории.
Тем временем, минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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