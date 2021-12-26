Эволюция «альфы» помогает штамму лучше избегать иммунного ответа

Белки N, Orf6 и Orf9b помогают избегать «датчики» в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим «датчикам» клетки вовремя реагируют на проникновение в организм вируса и начинают вырабатывать белки интерферона, пишет Газета.ru.

«Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)», - сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона, ученые которого провели исследование совместно с коллегами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

По мнению исследователей, благодаря эволюции «альфа»-штамм лучше избегает иммунного ответа лучше, чем немутировавший вариант COVID-19, говорится в релизе.

Также ученые выяснили, что мутации, «обнаруженные в "альфе", присутствуют в... "дельте" и "омикроне"», передает РИА Новости.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные виды, либо те, которые быстрее размножаются.

«Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются. Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения», - отметил ученый.

