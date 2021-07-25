Ученые доказали влияние COVID-19 на интеллект человека больше инсульта

Когнитивные способности человека могут ухудшать после перенесенного COVID-19 и не восстанавливаться. При средней тяжести заболевания его последствия можно сравнить с влиянием инсульта на организм. К таким выводам пришли ученые после исследования более 10 тысяч переболевших коронавирусом. Работа опубликована в специализированном журнале The Lancet.

Ученый обвинил The Lancet в развитии пандемии коронавируса

Испытуемые участвовали в тестировании интеллектуальных способностей и опросах о COVID-19. Ученые оценивали результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев.

Исследователи пришли к выводу, что чем тяжелее болеют люди, тем хуже становятся интеллектуальные способности пациентов. У подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) мозговая деятельность снижалась в среднем на семь пунктов IQ. Это больше, чем после инсульта. Отрицательное влияние после него можно сравнить с ущербом от COVID-19 в средней форме, пишет Lenta.ru.

Ученые предупредили об ухудшении способностей к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания.

Ранее в РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг. Нарушениями сосудов головного мозга, возникшими до заболевания коронавирусом, объяснил негативные результаты МРТ у отдельных пациентов член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

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ФОТО: pixabay.com
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