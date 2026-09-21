Собянин пошутил про перенос столицы для улучшения жизни в регионах
Улучшить жизнь в разных регионах России можно посредством переноса в них столицы страны. Как пишет RT, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме — 2026 ему задали вопрос о том, что можно сделать для того, чтобы жителям других регионов «было так же уютно и комфортно, как и москвичам».
«Ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут», — пошутил Собянин.
При этом мэр добавил, что перенос столицы «куда-нибудь за Урал, Сибирь, на Дальний Восток» - это не самое эффективное решение, пишут «Известия».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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