В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг

Нарушениями сосудов головного мозга, возникшими до заболевания коронавирусом, объяснил негативные результаты МРТ у отдельных пациентов член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

«Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями», — цитирует академика «Комсомольская правда».

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Врач-кардиолог напомнил о других вирусных заболеваниях, которые вызывает на SARS-CoV-2, а иные возбудители – о кори и краснухе. Врач отметил, что несмотря на разную природу вирусов, их действие похоже и приводит к поражению кровеносных сосудов.

Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью изданию Газета.ру заявил, что нарушения работы сосудов головного мозга по типу микроинсульта также могут наблюдаться при коронавирусе, так как центральная нервная система существенно поражается во время заболевания.

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ФОТО: pixabay.com
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