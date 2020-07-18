В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг

Врач-кардиолог напомнил о других вирусных заболеваниях, которые вызывает на SARS-CoV-2, а иные возбудители – о кори и краснухе. Врач отметил, что несмотря на разную природу вирусов, их действие похоже и приводит к поражению кровеносных сосудов.

Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью изданию Газета.ру заявил, что нарушения работы сосудов головного мозга по типу микроинсульта также могут наблюдаться при коронавирусе, так как центральная нервная система существенно поражается во время заболевания.

