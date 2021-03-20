Ученые доказали пользу раннего завтрака

В эксперименте участвовали 10 575 взрослых пациентов. Их разделили на две группы: одни завтракали до, другие после 8:30 утра.

Те, кто принимал пищу в более раннее время, менее склонны к инсулинорезистентности, у них зафиксирован низкий уровень сахара в крови. Отмечается, что время между первым и последним приемом пищи в течение дня не влияет на эти характеристики, пишет Lenta.ru.

«Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня. Была продемонстрирована польза раннего завтрака», — сделала вывод эндокринолог из Северо-Западного университета Марриам Али (Marriam Ali).

Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог Римма Мойсенко рекомендует обращать внимание на время употребления в пищу различных фруктов, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik. Мойсенко считает, что оптимальное время для поедания фруктов – первая половина дня, спустя час-полтора после завтрака.





