Ученые доказали пользу раннего завтрака
Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго определили оптимальное время для завтрака. Они также сделали вывод, что соблюдение режима питания способствует снидению риска развития диабета второго типа. Об этом информирует MedicalXpress.
В эксперименте участвовали 10 575 взрослых пациентов. Их разделили на две группы: одни завтракали до, другие после 8:30 утра.
Те, кто принимал пищу в более раннее время, менее склонны к инсулинорезистентности, у них зафиксирован низкий уровень сахара в крови. Отмечается, что время между первым и последним приемом пищи в течение дня не влияет на эти характеристики, пишет Lenta.ru.
«Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня. Была продемонстрирована польза раннего завтрака», — сделала вывод эндокринолог из Северо-Западного университета Марриам Али (Marriam Ali).
Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог Римма Мойсенко рекомендует обращать внимание на время употребления в пищу различных фруктов, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik. Мойсенко считает, что оптимальное время для поедания фруктов – первая половина дня, спустя час-полтора после завтрака.
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