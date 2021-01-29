Диетолог рассказала, как правильно завтракать

Завтрак – один из самых важных приёмов пищи за день, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, нельзя есть на завтрак быстрорастворимые каши, так как это чистые углеводы. Каши нужно варить на воде с добавлением ягод и фруктов. Белковые завтраки – яичница, омлет, куриная грудка - нужны два-три раза в неделю.

Раз в неделю можно вообще не завтракать и посвятить день разгрузке.

Есть же бутерброды врач не советует, потому что в них мало полезных веществ и организм вместо заряда витаминов и микроэлементов получает тяжелую пищу, на переваривание которой нужно еще и тратить энергию.

При этом диетолог не рекомендует увлекаться кофе по утрам. Он дает лишь кратковременную бодрость, а затем энергия идет на спад. Он также подавляет чувство голода в течение дня, зато потом мы наедаемся на ночь, передает «Радио1».

Тем временем «Свободная пресса» сообщает, что учёные нашли связь между пропуском ужина и ожирением.



