Диетолог рассказала, как правильно завтракать
Завтрак – один из самых важных приёмов пищи за день, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль.
По ее словам, нельзя есть на завтрак быстрорастворимые каши, так как это чистые углеводы. Каши нужно варить на воде с добавлением ягод и фруктов. Белковые завтраки – яичница, омлет, куриная грудка - нужны два-три раза в неделю.
Раз в неделю можно вообще не завтракать и посвятить день разгрузке.
Есть же бутерброды врач не советует, потому что в них мало полезных веществ и организм вместо заряда витаминов и микроэлементов получает тяжелую пищу, на переваривание которой нужно еще и тратить энергию.
При этом диетолог не рекомендует увлекаться кофе по утрам. Он дает лишь кратковременную бодрость, а затем энергия идет на спад. Он также подавляет чувство голода в течение дня, зато потом мы наедаемся на ночь, передает «Радио1».
Тем временем «Свободная пресса» сообщает, что учёные нашли связь между пропуском ужина и ожирением.
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