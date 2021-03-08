Диетолог раскрыла секрет безвредного употребления фруктов

Эксперт не советует есть фрукты поздно вечером или даже вместо ужина. По словам Мойсенко, человек таким образом может нарушить дисбаланс организма, спровоцировать гормональный сбой и лептинорезистентность, пишет «Свободная пресса».

Мойсенко считает, что оптимальное время для поедания фруктов – первая половина дня, спустя час-полтора после завтрака. Также она рекомендует сочетать фрукты с овощами для лучшей усвояемости.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.

