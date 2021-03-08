Диетолог раскрыла секрет безвредного употребления фруктов

Главный врач клиники «Риммарита», диетолог Римма Мойсенко рекомендует обращать внимание на время употребления в пищу различных фруктов, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Эксперт не советует есть фрукты поздно вечером или даже вместо ужина. По словам Мойсенко, человек таким образом может нарушить дисбаланс организма, спровоцировать гормональный сбой и лептинорезистентность, пишет «Свободная пресса».

Мойсенко считает, что оптимальное время для поедания фруктов – первая половина дня, спустя час-полтора после завтрака. Также она рекомендует сочетать фрукты с овощами для лучшей усвояемости.

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ФОТО: flickr/ReflectedSerendipity
ТЕГИ:ЗдоровьеВрач-диетологДиетологФрукты
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