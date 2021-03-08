Диетолог раскрыла секрет безвредного употребления фруктов
Главный врач клиники «Риммарита», диетолог Римма Мойсенко рекомендует обращать внимание на время употребления в пищу различных фруктов, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт не советует есть фрукты поздно вечером или даже вместо ужина. По словам Мойсенко, человек таким образом может нарушить дисбаланс организма, спровоцировать гормональный сбой и лептинорезистентность, пишет «Свободная пресса».
Мойсенко считает, что оптимальное время для поедания фруктов – первая половина дня, спустя час-полтора после завтрака. Также она рекомендует сочетать фрукты с овощами для лучшей усвояемости.
Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга человека.
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