Ученые БФУ проследили на МРТ, как депрессия влияет на мозг

Ученые Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (БФУ) обнаружили биологический маркер депрессивных расстройств, который отражается на головном мозге человека, следует из результатов исследования, поддержанного Российским научным фондом и опубликованного в Chaos, Solitons & Fractals.

Исследователи БФУ совместно с болгарскими учеными провели сравнение данных функциональной МРТ головного мозга здорового человека и страдающего клинической депрессией. Выяснилось, что у последнего разбиение функциональных сетей головного мозга на крупные кластеры становится менее выраженным.

Также у пациентов с депрессией в 1,3 раза активнее действуют подсети, вовлеченные в самореферентные размышления.

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Новые исследования помогут при проведении диагностики депрессивных расстройств у пациентов.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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