Для сна и от депрессии? Миколог рассказал о применении мухомора в медицине

Как отмечали в Роспотребнадзоре, в некоторых токсикологических отделениях частота тяжелых случаев отравлений ядами мухомора в 2021 году возросла на 40%. В частности, опасна передозировка: возникают судороги, отек легких, удушье, даже кома – вплоть до летального исхода.

Однако медики сегодня используют красный мухомор в макродозах в психотерапевтических целях, рассказал Вишневский.

«Без обработки мухоморы принимают не в микродозах, а в макроколичестве. Грибы проходят подготовку, то есть полностью детоксицируются, затем их можно использовать 1,5 граммов в сутки в психотерапевтических целях. Многими врачами и психологами это до сих пор не воспринято, однако клинические испытания уже прошли и в Белоруссии, и в России. С точки зрения законодательства этот гриб у нас полностью легален, поэтому совершенно нормально его заготавливать, транспортировать, хранить, продавать. За рубежом из мухомора делают препараты, в том числе и противораковые. Их делает Big Pharma, а эта компания зря ни одного доллара не вложит», - подытожил он.

Мухоморы или БАДы из них можно было найти на маркетплейсах, однако в ноябре 2022 года суд в Красноярске запретил Wildberries размещать объявления о пищевой продукции с мухоморами, признав эту информацию запрещенной к распространению. Продукция "грибы сушеные в ассортименте: мухомор красный, мухомор пантерный, мухомор королевский" была запрещена к обороту в ЕАЭС, равно как и травяной сбор с кусочками мухомора. Закрытия сайтов, продающих мухоморы, в отдельных случаях добивается Роспотребнадзор.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «Радиоточке НСН», что россияне могут встретить на даче такие полезные грибы, как опята осенние. По его словам, они содержит целый комплекс витаминов, включая витамин D, минералы, такие как кальций, калий и магний, а также аминокислоты.

