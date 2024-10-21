Для сна и от депрессии? Миколог рассказал о применении мухомора в медицине
Член Союза грибников Михаил Вишневский считает, что отравиться мухоморами сложно. Грибы активно продают за границу, а вот с распространением в России борется Роспотребнадзор.
Многие зарубежные производители используют красный мухомор при создании препаратов, в том числе при изготовлении лекарства против рака, сообщил в интервью НСН член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский.
Согласно данным Россельхознадзора, Пермский край в 2023 году поставил 565 кг сушеного мухомора в Киргизию, Филиппины и США, что сделало регион крупнейшим экспортером этого гриба. Роспотребнадзор предупреждает, что употребление красного мухомора в пищу может нанести серьезный вред здоровью, поскольку гриб является ядовитым и психоактивным. Среди возможных последствий - отравление, спазм мышц и атрофия мышечных тканей. По словам Вишневского, красный мухомор широко применяется для изготовления медицинских препаратов и на самом деле не очень ядовит.
«Это очень слабоядовитый гриб. Отравиться им сложнее, чем поваренной содой. В мире огромное количество исследований, подтверждающих лекарственные свойства красного мухомора. Это чрезвычайно перспективный гриб не только для физического, но и для психического здоровья, его можно использовать в качестве антидепрессанта и нормализатора сна. Также мухомор подойдет для снижения тревожности, отказа от зависимости. Он проходит доклинические и клинические испытания для изготовления препаратов в Канаде, США, Германии, Израиле и других странах», - заявил он.
Как отмечали в Роспотребнадзоре, в некоторых токсикологических отделениях частота тяжелых случаев отравлений ядами мухомора в 2021 году возросла на 40%. В частности, опасна передозировка: возникают судороги, отек легких, удушье, даже кома – вплоть до летального исхода.
Однако медики сегодня используют красный мухомор в макродозах в психотерапевтических целях, рассказал Вишневский.
«Без обработки мухоморы принимают не в микродозах, а в макроколичестве. Грибы проходят подготовку, то есть полностью детоксицируются, затем их можно использовать 1,5 граммов в сутки в психотерапевтических целях. Многими врачами и психологами это до сих пор не воспринято, однако клинические испытания уже прошли и в Белоруссии, и в России. С точки зрения законодательства этот гриб у нас полностью легален, поэтому совершенно нормально его заготавливать, транспортировать, хранить, продавать. За рубежом из мухомора делают препараты, в том числе и противораковые. Их делает Big Pharma, а эта компания зря ни одного доллара не вложит», - подытожил он.
Мухоморы или БАДы из них можно было найти на маркетплейсах, однако в ноябре 2022 года суд в Красноярске запретил Wildberries размещать объявления о пищевой продукции с мухоморами, признав эту информацию запрещенной к распространению. Продукция "грибы сушеные в ассортименте: мухомор красный, мухомор пантерный, мухомор королевский" была запрещена к обороту в ЕАЭС, равно как и травяной сбор с кусочками мухомора. Закрытия сайтов, продающих мухоморы, в отдельных случаях добивается Роспотребнадзор.
Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «Радиоточке НСН», что россияне могут встретить на даче такие полезные грибы, как опята осенние. По его словам, они содержит целый комплекс витаминов, включая витамин D, минералы, такие как кальций, калий и магний, а также аминокислоты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru