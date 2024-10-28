«Спорт и прогулки»: Психолог дала советы, как справиться со стрессом на работе

Справиться со стрессом на работе лучше всего помогают прогулки и занятия спортом, важно дать негативной энергии выход, заявила психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница провинции Хэнань в Китае впала в кататонический ступор из-за строгого выговора от начальника на работе. Такой ступор – признак тяжелой депрессии. Как пишет газета South China Morning Post, девушка перестала самостоятельно есть, пить, двигаться и разговаривать. Близким пришлось даже напоминать ей, что нужно сходить в туалет. Девушка сама по себе была замкнутым и интровертным человеком, из-за чего ей было трудно выражать свои эмоции и обращаться за поддержкой. Но после такого выговора ей все же пришлось обратиться ко врачу. Токарева отметила, что при неприятных разговорах с начальством необходимо осознавать, что человеку ничто не угрожает.