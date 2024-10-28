«Спорт и прогулки»: Психолог дала советы, как справиться со стрессом на работе
Во время неприятных разговоров с начальством работнику необходимо прийти к тому, что он находится в безопасности, отметила в эфире НСН Полина Токарева.
Справиться со стрессом на работе лучше всего помогают прогулки и занятия спортом, важно дать негативной энергии выход, заявила психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница провинции Хэнань в Китае впала в кататонический ступор из-за строгого выговора от начальника на работе. Такой ступор – признак тяжелой депрессии. Как пишет газета South China Morning Post, девушка перестала самостоятельно есть, пить, двигаться и разговаривать. Близким пришлось даже напоминать ей, что нужно сходить в туалет. Девушка сама по себе была замкнутым и интровертным человеком, из-за чего ей было трудно выражать свои эмоции и обращаться за поддержкой. Но после такого выговора ей все же пришлось обратиться ко врачу. Токарева отметила, что при неприятных разговорах с начальством необходимо осознавать, что человеку ничто не угрожает.
«Самое первое – это говорить, что происходит сейчас. То есть, например: «Мне 25 лет. Я молодая, здоровая женщина, я специалист, мне ничто не угрожает». Нужно прийти к тому, что сейчас ты в безопасности. И когда ты приходишь к тому, что все с тобой хорошо, ты будешь легче реагировать на стресс, потому что, как правило, сознание в этот момент куда-то отлетает. Потому что в реальности что начальник тебе сделает? Он тебя не забьет, физически тебе ничего не угрожает. И когда ты приходишь к этой идее, ты адекватнее реагируешь на стресс. Можно поплакать, пробежаться, как ни странно. То есть, дать этой энергии выход. Лучше всего прогуляться, спорт очень помогает в этом плане. Опять-таки бег, например, прыжки», - сказала Токарева.
Психолог также объяснила состояние жительницы Китая, которая впала в ступор из-за выговора начальника. По словам Токаревой, это естественная реакция на стресс.
«Наш мозг устроен таким образом, как и у животных. Когда вы едете на машине и светите фарами дальнего света, вы можете встретить оленя или косулю. И что происходит с животным? Оно замирает, а потом убегает. Так же и у человека. На стресс у любого организма есть три реакции: бей, беги, замри. Когда встреча с начальником или с человеком, которого ты сильно боишься, вызывает стресс большой, то одна из естественных реакций – это замереть. Потому что бежать мы можем не всегда, наорать в ответ тоже, и мы привыкаем замирать. Этот момент просто как реакция на стресс», - добавила собеседница НСН.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, что некоторые работодатели сегодня предлагают практику коротких пауз для отдыха в течение рабочего дня, что позволяет сотрудникам оставаться и продуктивными, передает «Радиоточка НСН».
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