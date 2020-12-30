Вакцина от COVID-19 китайской компании Sinopharm показала эффективность 79,34%

Китайский разработчик вакцины от коронавируса Sinopharm заявляет о 79,34% эффективности своего препарата, пишет Reuters.

Результаты получены путем промежуточного анализа данных клинических исследований третьей фазы, однако разработчик не опубликовал информацию о количестве инфекций.

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Институт биологической продукции Пекина сообщил, что уже подал заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая для условного одобрения препарата.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПандемияВакцинаКитай
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