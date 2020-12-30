Вакцина от COVID-19 китайской компании Sinopharm показала эффективность 79,34%
30 декабря 202008:25
Китайский разработчик вакцины от коронавируса Sinopharm заявляет о 79,34% эффективности своего препарата, пишет Reuters.
Результаты получены путем промежуточного анализа данных клинических исследований третьей фазы, однако разработчик не опубликовал информацию о количестве инфекций.
Институт биологической продукции Пекина сообщил, что уже подал заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая для условного одобрения препарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Вакцина от COVID-19 китайской компании Sinopharm показала эффективность 79,34%
- Эксперты рассказали, когда в России закончится кризис
- СМИ: Администрация Трампа подала новый иск о пересмотре результатов выборов
- Эксперт рассказал, что россияне не стали больше пить в пандемию
- Бразильский партнер РФПИ подал заявку на завершительную стадию испытаний «Спутник V»
29 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru