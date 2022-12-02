«Убийца из Уганды»: Россиян предупредили об опасности биоатаки Эболой

Александр Чепурнов в эфире НСН назвал «колоссальной» вероятность биологической атаки на Россию, отметив, что Эбола – «излюбленный агент биооружия».

В России нет хорошей вакцины от вируса Эбола, при этом его могут использовать, как биологическое оружие, сказал в интервью НСН начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

На фоне вспышки лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль. Прямого авиасообщения между РФ и Угандой нет, однако в зоне риска стыковочные рейсы через Дубай и Стамбул.

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«Болезнь чрезвычайно серьезная, по счастью, она не "летучая". Про Эболу уже подзабыли, но в 2014-м году была тяжелейшая вспышка, распространившаяся по Африке и проникавшая в США с Европой, там были погибшие. В целом болезнь очень тяжелая. Судя по тому, что это Уганда, это "Эбола-Судан", который менее летален, чем "Эбола-Заир", но, тем не менее, летальность для невакцинированных составляет 40-60%. При этом вирус Эбола – это излюбленный агент для биологического оружия. У нас колоссальная вероятность биологической атаки, осуществляемой любым биооружием: измененным коронавирусом, Эболой, чем угодно», - сказал Чепрунов.

По его словам, в мире есть хорошая вакцина от Эболы, а в России «невнятная».

«Сегодня ситуация для мира полегче, потому что появилась очень хорошая вакцина. По российской вакцине сложно сказать, потому что у института Гамалеи очень невнятная и слабенькая публикация по их вакцине, а "Вектором" сделана такая же пустышка, как и от коронавируса. Скорее всего, мы будем вакцинироваться гамалеевской работой, но у нее очень значимый недостаток: она двукратная, при этом вакцина, сделанная на основе вирусного везикулярного стоматита, однократная и эффективна даже в течение 1-2 дней после инфицирования», - разъяснил профессор.
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Чепрунов также рассказал о главных симптомах Эболы и объяснил, как выявлять заболевших в аэропортах.

«В аэропортах нужно, в первую очередь, проводить термометрию пассажиров самолетов, выполняющих сконнектированные с Африкой рейсы. Очень характерный признак в начале болезни – резкий рост температуры, после этого появляются сыпь и геморрагические проявления на коже. При этом в ходе инкубационного периода человек не заразен, он становится заразным при переходе в стадию заболевания», - заключил собеседник НСН.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на недавней пресс-конференции в НСН привал россиян вакцинироваться от свиного гриппа (H1N1).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаВирусЛихорадка Эбола
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