«Убийца из Уганды»: Россиян предупредили об опасности биоатаки Эболой
Александр Чепурнов в эфире НСН назвал «колоссальной» вероятность биологической атаки на Россию, отметив, что Эбола – «излюбленный агент биооружия».
В России нет хорошей вакцины от вируса Эбола, при этом его могут использовать, как биологическое оружие, сказал в интервью НСН начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
На фоне вспышки лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль. Прямого авиасообщения между РФ и Угандой нет, однако в зоне риска стыковочные рейсы через Дубай и Стамбул.
«Болезнь чрезвычайно серьезная, по счастью, она не "летучая". Про Эболу уже подзабыли, но в 2014-м году была тяжелейшая вспышка, распространившаяся по Африке и проникавшая в США с Европой, там были погибшие. В целом болезнь очень тяжелая. Судя по тому, что это Уганда, это "Эбола-Судан", который менее летален, чем "Эбола-Заир", но, тем не менее, летальность для невакцинированных составляет 40-60%. При этом вирус Эбола – это излюбленный агент для биологического оружия. У нас колоссальная вероятность биологической атаки, осуществляемой любым биооружием: измененным коронавирусом, Эболой, чем угодно», - сказал Чепрунов.
По его словам, в мире есть хорошая вакцина от Эболы, а в России «невнятная».
«Сегодня ситуация для мира полегче, потому что появилась очень хорошая вакцина. По российской вакцине сложно сказать, потому что у института Гамалеи очень невнятная и слабенькая публикация по их вакцине, а "Вектором" сделана такая же пустышка, как и от коронавируса. Скорее всего, мы будем вакцинироваться гамалеевской работой, но у нее очень значимый недостаток: она двукратная, при этом вакцина, сделанная на основе вирусного везикулярного стоматита, однократная и эффективна даже в течение 1-2 дней после инфицирования», - разъяснил профессор.
Чепрунов также рассказал о главных симптомах Эболы и объяснил, как выявлять заболевших в аэропортах.
«В аэропортах нужно, в первую очередь, проводить термометрию пассажиров самолетов, выполняющих сконнектированные с Африкой рейсы. Очень характерный признак в начале болезни – резкий рост температуры, после этого появляются сыпь и геморрагические проявления на коже. При этом в ходе инкубационного периода человек не заразен, он становится заразным при переходе в стадию заболевания», - заключил собеседник НСН.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на недавней пресс-конференции в НСН привал россиян вакцинироваться от свиного гриппа (H1N1).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Новак назвал театром абсурда запрос Польши на поставку нефти из России
- Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
- Российские войска уничтожили более 500 самолётов и вертолётов ВСУ
- Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу
- Адвокат рассказал, где будут учиться дети Сноудена
- Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные
- Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении
- Телеграм: Потери Урсулы и находки Кудрина
- Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре
- Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru