«Убийца из Уганды»: Россиян предупредили об опасности биоатаки Эболой

В России нет хорошей вакцины от вируса Эбола, при этом его могут использовать, как биологическое оружие, сказал в интервью НСН начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

На фоне вспышки лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль. Прямого авиасообщения между РФ и Угандой нет, однако в зоне риска стыковочные рейсы через Дубай и Стамбул.