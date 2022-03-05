У россиян с коронавирусом обнаружили «черную плесень»
Врачи из Тюмени успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после COVID-19, так называемой «черной плесенью», известной также как мукормикоз, сообщает «Ура.ру».
По словам ученых, «черная плесень» - редкое осложнение, возникающее в том числе, на фоне коронавируса. Симптомы инфекции — заложенность носа, гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа.
Инфекция может распространяться после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или если грибок проникнет в кожу через травмированную кожу.
«Черная плесень», которая характерна для стран с жарким и влажным климатом, в ряде случаев может возникнуть у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
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