Эксперт предупредил россиян о возможном развитии «черной плесени»

«Черная плесень», которая характерна для стран с жарким и влажным климатом, в ряде случаев может возникнуть у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Иммунолог предупредил, что антибиотики делают людей уязвимыми для «черной плесени»

По его словам, заболевание может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов. «Черная плесень» поражает людей, которые страдают сахарным диабетом, тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Также заболевание грозит тем, кто неправильно использует антибактериальные и гормональные препараты, при употреблении которых человек становится уязвимым для любой грибковой инфекции, в том числе и для «черной плесени».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень».

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
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