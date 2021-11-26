Эксперт предупредил россиян о возможном развитии «черной плесени»
«Черная плесень», которая характерна для стран с жарким и влажным климатом, в ряде случаев может возникнуть у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По его словам, заболевание может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов. «Черная плесень» поражает людей, которые страдают сахарным диабетом, тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Также заболевание грозит тем, кто неправильно использует антибактериальные и гормональные препараты, при употреблении которых человек становится уязвимым для любой грибковой инфекции, в том числе и для «черной плесени».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень».
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