У половины заразившихся COVID-19 россиян есть симптомы ОРВИ

Около 55% заразившихся коронавирусом в России в настоящее время имеют симптомы ОРВИ, у 19% развивается пневмония. Об этом в ходе выступления на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус

Кроме того, она заявила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусом, в 19-ти замедляется и лишь в двух ситуация с COVID-19 улучшается, передает RT.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, ждать ли пика коронавируса в декабре.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ОРВИКоронавирусРоспотребнадзор
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