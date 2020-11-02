У половины заразившихся COVID-19 россиян есть симптомы ОРВИ

Кроме того, она заявила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусом, в 19-ти замедляется и лишь в двух ситуация с COVID-19 улучшается, передает RT.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, ждать ли пика коронавируса в декабре.

