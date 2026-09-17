Захарова вызвала аплодисменты заявлением о ракетной программе Британии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сорвала аплодисменты, сообщает РИА Новости.
Это произошло на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, у Британии не будет своей ракетной программы. Дипломат указала, что СССР и Россия вывели науку на новый уровень, особенно в космической сфере. При этом некоторые страны, говоря о якобы отсталости Москвы, продолжают пользоваться российскими ракетами.
Ранее Захарова заявила, что против РФ ввели 35 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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