Захарова вызвала аплодисменты заявлением о ракетной программе Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сорвала аплодисменты, сообщает РИА Новости.

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Это произошло на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, у Британии не будет своей ракетной программы. Дипломат указала, что СССР и Россия вывели науку на новый уровень, особенно в космической сфере. При этом некоторые страны, говоря о якобы отсталости Москвы, продолжают пользоваться российскими ракетами.

Ранее Захарова заявила, что против РФ ввели 35 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РакетыВеликобританияРоссияМИД РФМария Захарова

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