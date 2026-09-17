Это произошло на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, у Британии не будет своей ракетной программы. Дипломат указала, что СССР и Россия вывели науку на новый уровень, особенно в космической сфере. При этом некоторые страны, говоря о якобы отсталости Москвы, продолжают пользоваться российскими ракетами.

Ранее Захарова заявила, что против РФ ввели 35 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

