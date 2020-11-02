Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус

Большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как передает РЕН ТВ, Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа в расписание вернулись также чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Теперь, по словам, Поповой, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны.

В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556),

