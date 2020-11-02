Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус
Большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как передает РЕН ТВ, Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа в расписание вернулись также чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
Теперь, по словам, Поповой, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны.
В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556),
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Число жертв землетрясения на западе Турции вновь увеличилось
- У половины заразившихся COVID-19 россиян есть симптомы ОРВИ
- Стало известно, откуда в Россию привозят коронавирус
- Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 регионах
- Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru