«Уже недалеко»: Вирусолог назвал дату пика коронавируса в Москве
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи заявил в эфире НСН, что пик наступит быстрее, если соблюдать санитарные нормы.
Пик коронавируса придется в Москве на 14 декабря, заявил руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексей Боровков. Специалисты считают, что к этому дню в столице будет 192 тысячи зараженных. По пессимистичному сценарию, пик наступит 8 декабря, когда в Москве станет 260 тысяч активных больных. По мнению ученых, оптимистичный сценарий в столице уже не реалистичен.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, ждать ли пика коронавируса в декабре.
«Думаю, что пик наступит раньше, мы уже недалеко. Знаете, чем определяется его наступление? Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше. Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти», - напомнил он.
В то же время он оценил, будут ли ограничения во время новогодних праздников.
«Не могу дать достоверного ответа, потому что решения будут приниматься властями, а не вирусологами. Да, скорее всего, какие-то ограничения будут, потому что без них будет разрастание эпидемии. Третья волна нам не нужна», - сказал ученый.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничения в конце декабря будут зависеть о ситуации в конкретном регионе.
«Где-то это будут нормальные каникулы без всяких ограничений, где-то их введут, а где-то возможно придется ввести более жесткие меры. Главная задача – убедить людей соблюдать правила. Все остальное – от лукавого», - сказал он.
За минувшие сутки в России выявили 18 257 случаев коронавируса, у каждого четвертого симптомов нет. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
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