«Уже недалеко»: Вирусолог назвал дату пика коронавируса в Москве

Пик коронавируса придется в Москве на 14 декабря, заявил руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексей Боровков. Специалисты считают, что к этому дню в столице будет 192 тысячи зараженных. По пессимистичному сценарию, пик наступит 8 декабря, когда в Москве станет 260 тысяч активных больных. По мнению ученых, оптимистичный сценарий в столице уже не реалистичен.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, ждать ли пика коронавируса в декабре.

«Думаю, что пик наступит раньше, мы уже недалеко. Знаете, чем определяется его наступление? Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше. Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти», - напомнил он.