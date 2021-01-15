32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 появились в Финляндии
32 случая возникновения побочных эффектов было выявлено в Финляндии после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере в Финляндии (Fimea).
По данным организации, по состоянию на 15 января было зарегистрировано 32 сообщения о побочных эффектах после первой инъекции. В их числе были аллергические реакции, боль в мышцах, увеличении лифмоузлов. Кроме того, сообщается о тошноте, кожной сыпи, головных болях, повышенной температуре.
Однако, по мнению специалистов Fimea, эти реакции являются обычными и "ожидаемыми", неожиданных эффектов не зафиксировано. Агентство передает, что финский Национальный институт здравоохранения и социального развития заявил о 45 тысячах человек, получивших первую дозу двухфазного препарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Миллиардер Мордашов рассказал об опасности экономической изоляции РФ
- Попова: 60% россиян могут быть вакцинированы от COVID-19 за год
- СМИ: Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена
- Комитет ВОЗ выступил против обязательной вакцинации при поездках
- Более 400 штаммов COVID-19 расшифровали в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru