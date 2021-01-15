32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 появились в Финляндии

По данным организации, по состоянию на 15 января было зарегистрировано 32 сообщения о побочных эффектах после первой инъекции. В их числе были аллергические реакции, боль в мышцах, увеличении лифмоузлов. Кроме того, сообщается о тошноте, кожной сыпи, головных болях, повышенной температуре.

Однако, по мнению специалистов Fimea, эти реакции являются обычными и "ожидаемыми", неожиданных эффектов не зафиксировано. Агентство передает, что финский Национальный институт здравоохранения и социального развития заявил о 45 тысячах человек, получивших первую дозу двухфазного препарата.

