32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 появились в Финляндии

32 случая возникновения побочных эффектов было выявлено в Финляндии после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере в Финляндии (Fimea).

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По данным организации, по состоянию на 15 января было зарегистрировано 32 сообщения о побочных эффектах после первой инъекции. В их числе были аллергические реакции, боль в мышцах, увеличении лифмоузлов. Кроме того, сообщается о тошноте, кожной сыпи, головных болях, повышенной температуре.

Однако, по мнению специалистов Fimea, эти реакции являются обычными и "ожидаемыми", неожиданных эффектов не зафиксировано. Агентство передает, что финский Национальный институт здравоохранения и социального развития заявил о 45 тысячах человек, получивших первую дозу двухфазного препарата.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ПрививкаВакцинацияФинляндия
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