Стоматолог предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды
Процедура чистки зубов непосредственно после еды может неблагоприятно сказаться на их состоянии, а также на дёснах. Негативные последствия такого подхода в комментарии «Ленте.ру» описал стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.
По его словам, дело в том, что после употребления пищи, особенно сладостей, фруктов и газировки, во рту резко падает уровень pH - меры кислотности или щелочности водных растворов, определяемая концентрацией ионов водорода. В результате, кислота вымывает из эмали кальций и фосфор, из-за чего та временно становится мягкой и пористой.
Для восстановления эмали необходимо от получаса до 60 минут. За это время слюна нейтрализует кислоту и поможет минералам вернуться в эмаль, раскрыл детали процесса специалист. Он отметил, что, если сразу взяться за щетку, можно буквально стереть размягченный слой.
Ранее стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о возможностях превентивной медицины в стоматологии.
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