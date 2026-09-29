Стоматолог предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды

Процедура чистки зубов непосредственно после еды может неблагоприятно сказаться на их состоянии, а также на дёснах. Негативные последствия такого подхода в комментарии «Ленте.ру» описал стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.

По его словам, дело в том, что после употребления пищи, особенно сладостей, фруктов и газировки, во рту резко падает уровень pH - меры кислотности или щелочности водных растворов, определяемая концентрацией ионов водорода. В результате, кислота вымывает из эмали кальций и фосфор, из-за чего та временно становится мягкой и пористой.

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Для восстановления эмали необходимо от получаса до 60 минут. За это время слюна нейтрализует кислоту и поможет минералам вернуться в эмаль, раскрыл детали процесса специалист. Он отметил, что, если сразу взяться за щетку, можно буквально стереть размягченный слой.

Ранее стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о возможностях превентивной медицины в стоматологии.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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