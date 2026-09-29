Стоматолог предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды

Процедура чистки зубов непосредственно после еды может неблагоприятно сказаться на их состоянии, а также на дёснах. Негативные последствия такого подхода в комментарии «Ленте.ру» описал стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.

По его словам, дело в том, что после употребления пищи, особенно сладостей, фруктов и газировки, во рту резко падает уровень pH - меры кислотности или щелочности водных растворов, определяемая концентрацией ионов водорода. В результате, кислота вымывает из эмали кальций и фосфор, из-за чего та временно становится мягкой и пористой.