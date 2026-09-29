Банк соседней страны может блокировать карты россиян
Гражданам России, которые завели карту в таджикистанском «Хумо Банке», придется лично прийти в его отделение для завершения идентификации. В противном случае банковская карта будет вынужденно закрыта. Такие пояснения дали «Ленте.ру» в данном кредитном учреждении.
Так также особо отметили, что клиенты должны вывести остаток денежных средств на рублевую карту до указанного срока. Ранее в интернете появились данные, что россияне, которые оформили карту этого банка, получили уведомления о необходимости прохождения биометрической идентификации.
Причем процедура доступна только лично в одном из офисов банка. В противном случае карту заблокируют с 1 октября. Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что с октября получить кредит станет еще сложнее.
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