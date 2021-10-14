Песков назвал условие перехода к жестким мерам в борьбе с COVID-19
Если инфраструктура не будет справляться с потоком больных, власти будут вынуждены перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, за время пандемии уже накоплен определенный опыт борьбы с вирусом, мобилизована все инфраструктура, пока в отдельно взятом регионе эта инфраструктура не начнет «захлебывать», меры будут прежними.
Ранее представитель Кремля заявил, что необходимо продолжать разъяснять гражданам людям важность вакцинации от коронавируса. Он отметил, что делать это следует «не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости».
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