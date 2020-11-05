В Центре Гамалеи рассказали, кто может повторно заболеть COVID-19

Альтштейн отметил, что повторное заражение происходит гораздо реже, чем первичное, однако может быть протекать гораздо тяжелее, передает RT.

Специалист подчеркнул, что на вероятность повторного инфицирования влияет иммунный ответ организма во время первой болезни. Он пояснил, что если при первичном заражении COVID-19 заболевание протекало в бессимптомной форме, тогда человек имеет все шансы снова заразиться этим же вирусом, отмечает Ura.ru.

Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса.







