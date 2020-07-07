Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи в эфире НСН объяснил, почему коронавирусы не так опасны, как ВИЧ.
Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно. Руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура отметил, что пока не может сказать, когда точно это произойдет и насколько серьезной станет вспышка, уточняет газета The Straits Times.
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что предупреждение сингапурского коллеги является не более, чем гипотезой.
«Обсуждать гипотезы это дело не благодарное – может быть, а может и не быть. С точки зрения «может быть» - за все надо платить, и за те преимущества цивилизации, которые мы получаем, тоже. Мы живем в быстро улучшающихся условиях, начинаем дальше и чаще ездить, это означает, что мы, попадая в несвойственную нам среду, везем туда свой микробиологический багаж. А у нас есть скрытые формы инфекции, как сейчас многие тесты по коронавирусу показывают его наличие, но без симптомов. А эти носители могут быть и вирусовыделителями», - отметил Зуев.
Он пояснил, что предсказать, как мутирует сегодняшний коронавирус за десяток лет нельзя, как и предсказать точное появление нового. Но и исключать такую возможность не приходится, «так как люди продолжают ездить и обмениваться своим биологическим багажом». Сейчас же обнаружено, что коронавирусов много, опасных для человека пока пять, но есть и те, которые заражают кошек, собак, насекомых.
При этом он отметил, что COVID-2019 в ближайшее время станет таким же сезонным явлением как грипп.
«Нельзя сравнивать коронавирс с тем же ВИЧ, по очень простой причине. При ВИЧ смертность 100%, а у коронавируса смертность всего 1%, это смехотворная смертность. Это пневмотропный вирус, он встанет в один строй вместе с вирусом гриппа. И также как грипп, будет посещать нас дважды в году – поздней осенью и ранней весной, когда холодно, ветрено, сыро и на душе противно. Все эти четыре фактора приводят к снижению иммунитета в связи с чем и возникают сезонные вспышки гриппа, то же самое будет у нас и с коронавирусом», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
Вирусолог также призвал все же не игнорировать средства защиты – маски и перчатки. Прежде всего, потому, что бессимптомные больные это «неконтролируемая передача вируса».
Ранее НСН сообщала, что все добровольцы, испытывающие на себе действие вакцины против коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, все их жизненно важные функции в норме.
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