Новости за ночь: Из-за коронавируса в Дании уничтожат всех норок
Власти Дании приняли решение уничтожить норок на всех зверофермах страны после обнаружения новых случаев мутировавшего вируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
По ее словам, новая форма вируса снижает способность к образованию антител и может передаваться от норок к людям. Также мутация создает проблемы для изобретения вакцины от COVID-19.
Фредриксен отметила, что новым вирусом уже заразились 12 человек и призвала к решительным действиям для остановки его распространения. Дания является крупнейшим производителем меха норки, на фермах живет от 15 до 17 миллионов зверей. На 67 фермах зараженных животных уже уничтожили.
В начале июня власти Нидерландов также приняли решение об уничтожении животных, которым передался вирус от человека.
Ранее в России обнаружили летучих мышей с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru