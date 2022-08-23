Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов
Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но от них можно подхватить его, если морепродукты разделывал и упаковывал больной коронавирусом человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в Китае начали брать ПЦР-тесты даже у обитателей моря. «…Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, то, конечно, загрязнение вирусом будет», — сообщил ученый. Тем временем, рыбы заразиться COVID-19 не могут и его не переносят.
Ближайший пик заболеваемости COVID-19 в России придётся не на конец августа, а на начало сентября, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Николай Малышев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru