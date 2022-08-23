Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Китае начали брать ПЦР-тесты даже у обитателей моря. «…Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, то, конечно, загрязнение вирусом будет», — сообщил ученый. Тем временем, рыбы заразиться COVID-19 не могут и его не переносят.

Ближайший пик заболеваемости COVID-19 в России придётся не на конец августа, а на начало сентября, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Николай Малышев.

