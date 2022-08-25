Более миллиона человек умерли с начала 2022 года от COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, сообщает РИА Новости.
По его словам, с начала 2022 года число летальных исходов в мире уже превысило один миллион человек.
«Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли один миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей», - подчеркнул он.
Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что рост случаев заболевания коронавирусом в России вполне ожидаем перед наступлением осени, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru