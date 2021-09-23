Модернизация или экспорт? Почему приостановили производство «народной вакцины» «КовиВак»

Производство вакцина от коронавируса «КовиВак», которая пользуется у желающих привиться россиян повышенным спросом, приостановлено на несколько месяцев. Разработчик препарата – центр имени Чумакова – закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. По этой причине вакцина не поступает в оборот с конца августа. В свою очередь, партнеру центра – «Нанолеку» пришлось отложить ее массовое производство до конца осени. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Также источник отмечает, что ещё одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата.

Между тем, ранее эксперты отрасли попытались объяснить ажиотажный спрос на этот препарат среди россиян. Известно, что Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах запись на вакцинацию этим препаратом регулярно приостанавливается. Своё мнение по поводу того, что же может служить причиной такой популярности вакцины «КовиВак» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее высказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Да, по "Спутнику V" опубликованы результаты первого этапа третьей фазы клинических испытаний – в феврале этого года, и они весьма неплохие. Дело в том, что "Спутник V" дает существенные поствакцинальные реакции, и это известно, а "КовиВак" таких реакций не дает. Кроме того, вакцину "КовиВак" разработал всемирно известный центр, который основан на базе Института полиомиелита и вирусного энцефалита имени академика Чумакова. Этот центр существует более 60 лет. За это время он разработал и запустил в производство целый ряд вакцин. Это вакцины против бешенства, полиомиелита, инактивированная и живая. Это вакцина против желтой лихорадки и вакцины против еще ряда заболеваний. Поэтому у этого центра есть всемирный авторитет. Поэтому верят. Здесь вопрос веры», - заявил Нетесов.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Радиоточке НСН» об отличиях этого препарата от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

«Отличие "КовиВак" существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.

К слову, генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов ранее сообщил о ее эффективности против индийского штамма коронавируса «Дельта», который является наиболее распространенным в России.