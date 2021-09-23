Модернизация или экспорт? Почему приостановили производство «народной вакцины» «КовиВак»
Россияне вновь столкнутся с отсутствием вакцины «КовиВак», которая периодически исчезает из прививочных пунктов в мегаполисах. Причина уже наступившего дефицита – приостановка производства препарата.
Производство вакцина от коронавируса «КовиВак», которая пользуется у желающих привиться россиян повышенным спросом, приостановлено на несколько месяцев. Разработчик препарата – центр имени Чумакова – закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. По этой причине вакцина не поступает в оборот с конца августа. В свою очередь, партнеру центра – «Нанолеку» пришлось отложить ее массовое производство до конца осени. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Также источник отмечает, что ещё одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата.
Между тем, ранее эксперты отрасли попытались объяснить ажиотажный спрос на этот препарат среди россиян. Известно, что Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах запись на вакцинацию этим препаратом регулярно приостанавливается. Своё мнение по поводу того, что же может служить причиной такой популярности вакцины «КовиВак» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее высказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.
«Да, по "Спутнику V" опубликованы результаты первого этапа третьей фазы клинических испытаний – в феврале этого года, и они весьма неплохие. Дело в том, что "Спутник V" дает существенные поствакцинальные реакции, и это известно, а "КовиВак" таких реакций не дает. Кроме того, вакцину "КовиВак" разработал всемирно известный центр, который основан на базе Института полиомиелита и вирусного энцефалита имени академика Чумакова. Этот центр существует более 60 лет. За это время он разработал и запустил в производство целый ряд вакцин. Это вакцины против бешенства, полиомиелита, инактивированная и живая. Это вакцина против желтой лихорадки и вакцины против еще ряда заболеваний. Поэтому у этого центра есть всемирный авторитет. Поэтому верят. Здесь вопрос веры», - заявил Нетесов.
В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Радиоточке НСН» об отличиях этого препарата от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».
«Отличие "КовиВак" существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.
К слову, генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов ранее сообщил о ее эффективности против индийского штамма коронавируса «Дельта», который является наиболее распространенным в России.
Возвращаясь к публикации «Коммерсанта», стоит отметить, что опрошенные изданием эксперты полагают, что «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», еще долго не станут массовыми. По их данным, до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».
К слову, у «Спутника V» гораздо больше шансов на международное признание. Например, не так давно популярная у российских туристов Турция вновь изменила правила въезда в страну. Теперь наши соотечественники, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», не смогут попасть туда без предоставления ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. «Пропуском» в Турцию также может стать результат сделанного не ранее, чем за 48 часов, теста на антиген. В Ассоциацию туроператоров России рассказали, что с 14 сентября Турция принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.
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