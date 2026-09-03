Более половины опрощенных женщин (51%) признались, что откладывают занятия спортом из-за нехватки сил и энергии после работы или домашних дел, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование. Еще треть респонденток (34,3%) в качестве причины указали нехватку времени на спорт. Для остальных опрошенных барьером становятся стеснение из-за физической формы, неуверенность в выборе нагрузки и непонимание, с чего начать. Силина подчеркнула, что даже короткая и облегченная тренировка намного лучше полного отсутствия нагрузок.

«То, что 51% женщин говорит о нехватке сил после работы и домашних дел, меня не удивляет. Главный совет — не ставить себе условие: либо полноценная тяжелая тренировка, либо ничего. Если в 19:00 вы объективно устали, можно заменить интенсивную нагрузку на 30-40 минут ходьбы, растяжку, пилатес, плавание. У меня всегда было три простых правила: не делай больше, чем можешь, не делай так, чтобы был дискомфорт и прислушивайся к своему организму. По исследованиям Национального фитнес-сообщества в 2026 году 41% клиентов называют основной причиной занятий желание снять стресс, восстановиться и улучшить самочувствие. То есть сегодня фитнес для многих — это уже не дополнительная нагрузка после тяжелого дня, а, наоборот, способ восстановить ресурс», — рассказала она.

Собеседница НСН также отметила, что важна регулярность тренировок, а не их длительность или интенсивность.

«Для результата важнее регулярность. Оптимальный для большинства режим — 2-3 занятия в неделю. Если получается заниматься только в выходные — занимайтесь! Но не рекомендую две тяжелые нагрузки подряд: например, в один день полноценная тренировка, во второй — ходьба, бассейн, растяжка или другая умеренная активность. А в будни можно добавить утренние зарядки по 10-15 минут. Первые недели самые сложные, человек только вырабатывает привычку регулярно тренироваться», — посоветовала эксперт.