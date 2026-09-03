Три правила: Женщинам подсказали, как найти силы на занятия спортом
Нужно всегда прислушиваться к себе и не перегружаться, тогда тренировки будут не отбирать силы, а помогать справляться со стрессом и улучшать самочувствие, рассказала НСН Елена Силина.
Усталость после работы и бытовых дел действительно могут отнимать мотивацию заниматься спортом, поэтому в будние интенсивную нагрузку лучше заменить более легкими занятиями или прогулкой, а также встраивать спорт в свой график, и не «ломать» себя ради тренировок, объяснила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Более половины опрощенных женщин (51%) признались, что откладывают занятия спортом из-за нехватки сил и энергии после работы или домашних дел, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование. Еще треть респонденток (34,3%) в качестве причины указали нехватку времени на спорт. Для остальных опрошенных барьером становятся стеснение из-за физической формы, неуверенность в выборе нагрузки и непонимание, с чего начать. Силина подчеркнула, что даже короткая и облегченная тренировка намного лучше полного отсутствия нагрузок.
«То, что 51% женщин говорит о нехватке сил после работы и домашних дел, меня не удивляет. Главный совет — не ставить себе условие: либо полноценная тяжелая тренировка, либо ничего. Если в 19:00 вы объективно устали, можно заменить интенсивную нагрузку на 30-40 минут ходьбы, растяжку, пилатес, плавание. У меня всегда было три простых правила: не делай больше, чем можешь, не делай так, чтобы был дискомфорт и прислушивайся к своему организму. По исследованиям Национального фитнес-сообщества в 2026 году 41% клиентов называют основной причиной занятий желание снять стресс, восстановиться и улучшить самочувствие. То есть сегодня фитнес для многих — это уже не дополнительная нагрузка после тяжелого дня, а, наоборот, способ восстановить ресурс», — рассказала она.
Собеседница НСН также отметила, что важна регулярность тренировок, а не их длительность или интенсивность.
«Для результата важнее регулярность. Оптимальный для большинства режим — 2-3 занятия в неделю. Если получается заниматься только в выходные — занимайтесь! Но не рекомендую две тяжелые нагрузки подряд: например, в один день полноценная тренировка, во второй — ходьба, бассейн, растяжка или другая умеренная активность. А в будни можно добавить утренние зарядки по 10-15 минут. Первые недели самые сложные, человек только вырабатывает привычку регулярно тренироваться», — посоветовала эксперт.
Она также добавила, что не стоит «перекраивать» свой график ради тренировок.
«Не существует одного правильного времени для всех. Поэтому осенью не советую ломать собственный режим. Если человеку тяжело вставать раньше, и ради тренировки он сокращает сон, пользы от такой дисциплины немного. Есть возможность заниматься в обед — прекрасно. Даже короткая тренировка или активная прогулка позволяет встроить движение в рабочий день и освобождает вечер. В конечном итоге лучше сработает не "идеальное время", а тот режим, который комфортно вписывается в вашу повседневную жизнь и его можно соблюдать месяцами», — поделилась Силина.
Она также сообщила, что по данным Национального фитнес-сообщества, для дистанционных тренировок чаще выбирают дневные часы — с 12:00 до 18:00. А утро и вечер наиболее востребованы для офлайн-фитнеса.
Ранее Елена Силина рассказывала НСН, с чего начинать тем, кто хочет внедрить в свою жизнь спорт, а также объясняла, какие виды активности лучше всего помогают бороться со стрессом.
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