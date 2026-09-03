Экспансию торговых сетей захотели усилить для конкуренции с маркетплейсами
Андрей Карпов раскрыл НСН, что сегодня на рынке достаточно участников, так что норма об ограничении для торговых сетей, имеющих долю свыше 25%, давно устарела.
Маркетплейсы сегодня не имеют никаких барьеров для развития, так что стоит убрать порог доминирования для крупных продуктовых сетей, чтобы уравнять возможности всех игроков. Об этом НСН рассказал по рынку ретейла Андрей Карпов.
Крупнейший российский ретейлер X5 попросил президента РФ отменить норму, запрещающую сетям открывать новые магазины после достижения доли в 25% в муниципальном образовании или регионе, пишет «Коммерсант» . Необходимость связывают в том числе с учетом атак БПЛА. Повреждение объектов инфраструктуры может приводить к дефициту продуктов, а наличие у ретейлера разветвленной сети магазинов и складов позволит оперативно перераспределять потоки. Карпов раскрыл, будет ли в таком случае усиливаться зависимость регионов от одного-двух крупных игроков.
«Задача государства сделать так, чтобы не допустить такой зависимости. Норма про 25% принималась 16 лет назад, и, мне кажется, уже немножко себя исчерпала, потому что рынок розничной торговли сильно трансформировался. На тот момент не участвовали, например, те же самые маркетплейсы, которые сегодня не имеют никаких ограничений по развитию. Соответственно, получается, что отдельные участники рынка находятся не в равных конкурентных условиях. Ну и цифра 25%, в принципе, идет в разрез с монопольным законодательством. Тогда ее, по сути, придумывали под торговые сети, потому что хоть они и назывались федеральные торговые сети, но были не настолько большие. Их оборот на тот момент был заметно меньше оборота, например, маркетплейсов сегодня, даже с учетом инфляции и других моментов. Поэтому норма просто нуждается в корректировке», — рассказал он.
Также Карпов уверен, что корректировка не грозит монополизацией рынка.
«Потенциально, все-таки, нет, потому что сегодня мы видим достаточное количество участников рынка, конкуренция присутствует. Ну и мы видим развитие онлайн-сервисов в этой сфере, которые тоже не подпадают под данную норму», — подытожил он.
Ранее Карпов сказал НСН, что вопрос о перекладывании логистических рисков на поставщиков пока рано выносить на широкое обсуждение, так как нужно чётко определить категории товаров, для которых такая модель вообще применима, и учитывать региональные особенности.
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