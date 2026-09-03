Маркетплейсы сегодня не имеют никаких барьеров для развития, так что стоит убрать порог доминирования для крупных продуктовых сетей, чтобы уравнять возможности всех игроков. Об этом НСН рассказал по рынку ретейла Андрей Карпов.

Крупнейший российский ретейлер X5 попросил президента РФ отменить норму, запрещающую сетям открывать новые магазины после достижения доли в 25% в муниципальном образовании или регионе, пишет «Коммерсант» . Необходимость связывают в том числе с учетом атак БПЛА. Повреждение объектов инфраструктуры может приводить к дефициту продуктов, а наличие у ретейлера разветвленной сети магазинов и складов позволит оперативно перераспределять потоки. Карпов раскрыл, будет ли в таком случае усиливаться зависимость регионов от одного-двух крупных игроков.