Создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова сказала НСН что тренировки должны приносить радость, а не становиться поводом для самобичевания.

Навязчивая тяга к тренировкам часто возникает у людей, которые уже сталкивались с пагубными пристрастиями: алкоголем, наркотиками, азартными играми или курением, пояснила 360.ru кризисный психолог Ангелина Сурина. Иногда человек воспринимает спорт как «здоровую замену», но без проработки внутренней причины проблема просто принимает другую форм. Кожевникова рассказала, как выстроить здоровые отношения со спортом.