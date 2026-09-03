В Аргентине все футбольные матчи приостановят в честь Месси
В Аргентине все футбольные матчи в ходе ближайших туров всех внутренних соревнований будут приостановлены в честь Лионеля Месси. Об этом со ссылкой на аргентинскую Ассоциацию футбола (AFA) сообщает RT.
Уточняется, что все игры будут приостановлены на 10-й минуте - это отсылка к 10-му номеру, под которым играет Месси. Во время минутной паузы на стадионах будут греметь аплодировать в знак признания нападающего.
Распоряжение AFA касается как мужских, так и женских чемпионатов страны.
Ранее Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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