В Аргентине все футбольные матчи приостановят в честь Месси

Уточняется, что все игры будут приостановлены на 10-й минуте - это отсылка к 10-му номеру, под которым играет Месси. Во время минутной паузы на стадионах будут греметь аплодировать в знак признания нападающего.

Распоряжение AFA касается как мужских, так и женских чемпионатов страны.

Ранее Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

