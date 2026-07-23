Не только шаги: Как мотивировать россиян заниматься спортом
Елена Силина сказала НСН, что мотивация к здоровому образу жизни не должна сводиться к подсчёту шагов и погоне за спортивными результатами: в фокусе должны быть люди, которым сложнее всего начать заниматься — новички, пожилые граждане, семьи и те, у кого есть ограничения по здоровью.
Глава Национального фитнес‑сообщества Елена Силина в эфире НСН поддержала идею поощрения здорового образа жизни, но предостерегла от чрезмерного фокуса на количественных показателях вроде числа шагов или спортивных результатов.
Депутат Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Силина отметила, что государственная мотивация должна быть ориентирована в первую очередь на новичков, людей, возвращающихся к занятиям после перерыва, а также тех, кто имеет возрастные или медицинские ограничения.
«Национальное фитнес‑сообщество поддерживает сам принцип поощрения здорового образа жизни. Однако такую систему не следует строить исключительно вокруг количества шагов, километров или спортивных результатов. Государству важно мотивировать не только уже подготовленных людей, но прежде всего тех, кто начинает регулярно заниматься физической культурой, возвращается к занятиям после длительного перерыва или имеет ограничения по возрасту и состоянию здоровья», — сказала собеседница НСН.
Силина представила комплекс мер, призванных сделать фитнес и оздоровительные занятия доступнее для разных категорий граждан.
«Мы предлагаем несколько конкретных механизмов, которые можно объединить в такую систему. Первый — увеличение предельного размера социального налогового вычета за физкультурно‑оздоровительные услуги со 150 тысяч до 200 тысяч рублей в год. Это позволит гражданам возвращать до 26 тысяч рублей НДФЛ вместо нынешних 19,5 тысячи рублей. Такая мера учитывает рост стоимости услуг и делает регулярные занятия доступнее для населения. Второй механизм — "Семейная карта", которую Национальное фитнес‑сообщество предлагало включить в национальный проект "Семья". Она должна распространяться на граждан с детьми, многодетные семьи, матерей и отцов‑одиночек, а также семьи с усыновлёнными детьми. Предлагаемый механизм предусматривает покрытие государством части стоимости клубных карт и дополнительных физкультурно‑оздоровительных услуг. Сами организации при этом готовы предоставлять семьям дополнительные скидки, специальные программы и возможность заниматься в акционное время», — отметила эксперт.
Ещё одной важной мерой, по словам Силиной, может стать масштабирование практики социального заказа — успешно апробированной в Башкортостане модели, когда гражданам выдают сертификаты на посещение спортивных организаций.
«Третий механизм — тиражирование во всех субъектах России практики социального заказа, уже апробированной в Республике Башкортостан. В рамках этой модели гражданам старше 60 лет, выполнившим нормативы ГТО на знак отличия, предоставлялись сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на бесплатное посещение физкультурно‑спортивных организаций. Мы также предлагали не ограничивать социальный заказ только гражданами старше 60 лет, а предусмотреть включение в него других категорий населения и расширить перечень доступных услуг. Сертификаты могут предоставляться многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции, людям с инвалидностью, гражданам, которым необходимы адаптивная физическая культура и восстановительные программы», — указала Силина.
В числе дополнительных инициатив Национального фитнес‑сообщества — введение именных сертификатов для участников СВО и других категорий граждан, а также стимулы для работодателей, поддерживающих спорт в коллективе.
«Национальное фитнес‑сообщество отдельно направляло предложения о введении именных сертификатов на получение услуг адаптивной физической культуры и восстановления, в том числе для участников СВО. Ещё одно наше предложение — корпоративный налоговый вычет для организаций, которые оплачивают занятия физической культурой и спортом своим сотрудникам. Работодатель, инвестирующий в здоровье коллектива, должен получать налоговые стимулы и другие преференции от государства. Такая модель позволяет не только поощрять конкретного человека, но и вовлекать в регулярные занятия целые трудовые коллективы. Таким образом, основными инструментами должны стать меры, непосредственно снижающие стоимость занятий: налоговый вычет, государственное софинансирование клубных карт, социальные сертификаты и поддержка корпоративного спорта», — добавила Силина.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее указала «Радиоточке НСН» на снижение маржинальности этого бизнеса и платежеспособности россиян. По ее словам, в зоне риска закрытия в 2026 году оказались несетевые клубы и студии.
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