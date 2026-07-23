В числе дополнительных инициатив Национального фитнес‑сообщества — введение именных сертификатов для участников СВО и других категорий граждан, а также стимулы для работодателей, поддерживающих спорт в коллективе.

«Национальное фитнес‑сообщество отдельно направляло предложения о введении именных сертификатов на получение услуг адаптивной физической культуры и восстановления, в том числе для участников СВО. Ещё одно наше предложение — корпоративный налоговый вычет для организаций, которые оплачивают занятия физической культурой и спортом своим сотрудникам. Работодатель, инвестирующий в здоровье коллектива, должен получать налоговые стимулы и другие преференции от государства. Такая модель позволяет не только поощрять конкретного человека, но и вовлекать в регулярные занятия целые трудовые коллективы. Таким образом, основными инструментами должны стать меры, непосредственно снижающие стоимость занятий: налоговый вычет, государственное софинансирование клубных карт, социальные сертификаты и поддержка корпоративного спорта», — добавила Силина.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее указала «Радиоточке НСН» на снижение маржинальности этого бизнеса и платежеспособности россиян. По ее словам, в зоне риска закрытия в 2026 году оказались несетевые клубы и студии.

