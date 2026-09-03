В отрасли рассказали, как футбольное поле меняют под другие виды спорта
Александра Воробей рассказала НСН, что поле для регби – это другая технология, это целый процесс перепрофилирования.
Футбольное поле можно подготовить для регби, только полностью убрав разметку, также необходимо добавлять и другие непростые элементы, заявила главный спортивный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей в пресс-центре НСН.
«Поле для регби – это другая технология, это целый процесс перепрофилирования поля. Основное направление по полю – это безопасность, все элементы находятся в защитах, это регбийные ворота, например. У нас есть специальные закладные, которые мы открываем, чтобы установить регбийные ворота. Также мы наносим специальную разметку, у каждого вида спорта есть определенные требования по нанесению разметки, альтернативной разметки на поле быть не может. Мы меняем высоту стрижки и так далее, очень много нюансов. Прошел матч, бывает всякое, к следующему матчу мы выращиваем новое поле, подсеиваем, восстанавливаем», - объяснила она.
Проведение концертов на стадионе – это приятный бонус для всех, но на первом месте должны стоять спортивные мероприятия, заявила заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина в пресс-центре НСН.
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