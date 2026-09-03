Продажа государственных активов в России — вынужденная мера, которая напоминает раздачу собственности в 1990-е годы, так как рыночные компании сейчас не должны торговаться по бросовым ценам, заявил НСН финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее заявил, что доходы от приватизации в 2026 году могут достичь 500 млрд рублей. В интервью РБК он уточнил, что эта сумма выступает его «внутренним ориентиром», в то время как консервативный прогноз ведомства составляет около 400 млрд рублей. На текущий момент объем поступлений уже превысил 300 млрд рублей.

«Еще 200 миллиардов - не так много, 2 миллиарда долларов с хвостиком. Есть программа приватизации. Но крупные компании на бирже сейчас размещать не стоит, потому что продавать активы по нынешним ценам — это вредительство. Это превратится в обычную раздачу собственности, как в 1990-е годы. Рынок рынком, а экономика как-то живет. В текущих условиях можно продать порты или другие инфраструктурные объекты. Стратегический покупатель на них найдется», — считает Разуваев.