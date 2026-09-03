Порты и «Славнефть»: Что еще в России могут приватизировать
Нынешняя приватизация напоминает раздачу собственности, как в 1990-е, заявил НСН экономист Александр Разуваев.
Продажа государственных активов в России — вынужденная мера, которая напоминает раздачу собственности в 1990-е годы, так как рыночные компании сейчас не должны торговаться по бросовым ценам, заявил НСН финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее заявил, что доходы от приватизации в 2026 году могут достичь 500 млрд рублей. В интервью РБК он уточнил, что эта сумма выступает его «внутренним ориентиром», в то время как консервативный прогноз ведомства составляет около 400 млрд рублей. На текущий момент объем поступлений уже превысил 300 млрд рублей.
«Еще 200 миллиардов - не так много, 2 миллиарда долларов с хвостиком. Есть программа приватизации. Но крупные компании на бирже сейчас размещать не стоит, потому что продавать активы по нынешним ценам — это вредительство. Это превратится в обычную раздачу собственности, как в 1990-е годы. Рынок рынком, а экономика как-то живет. В текущих условиях можно продать порты или другие инфраструктурные объекты. Стратегический покупатель на них найдется», — считает Разуваев.
Государство может попробовать реализовать, например, нефтегазовую компанию «Славнефть», предложил аналитик.
«Когда-то инвесторы из Индии и Китая проявляли активный интерес к ПАО «НГК „Славнефть“», которая сейчас на паритетных началах принадлежит «Газпром нефти» и «Роснефти». Можно попробовать выставить ее на продажу. Но это сугубо политическое, государственное решение. Покупателями вполне могут стать партнеры из Казахстана, у них есть свободные средства. С меньшей вероятностью — Азербайджан и Турция, так как они не входят в Евразийский экономический союз», — отметил Разуваев.
Продажа госактивов в частные руки — это вынужденный шаг, напрямую связанный с крупным дефицитом федерального бюджета.
«Эта приватизация — капля в море и во многом вынужденная мера. У нас дефицит бюджета за первые семь месяцев года уже превысил 6 триллионов рублей. Поэтому государство пытается собрать средства повсюду: курочка по зернышку клюет. Налоги повышают, цифровой рубль активно внедряют, проводят вот такую распродажу активов. Оборонные расходы огромны, экономика тянет их с трудом. По сути, все финансовые потоки сейчас так или иначе завязаны на проведение СВО», — добавил экономист.
Вероятно, оставшиеся 30% акций аэропорта «Шереметьево» выкупят его нынешние акционеры, однако непонятно, как государство, в случае чего, собирается помогать авиагавани, практически выходя из управления ею. Об этом НСН ранее рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
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