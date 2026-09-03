Суд оставил блогера Ремесло в СИЗО
Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о российской армии, останется в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Басманный суд Москвы, по ходатайству следствия, продлил мужчине срок ареста до 10 октября.
«Ходатайство следствия удовлетворить», - объявил судья, отказав защите, которая просила смягчить блогеру меру пресечения.
Ранее адвокат Сергей Бадамшин, что комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Ремесло вменяемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Граждане Венгрии на референдуме примут решение по членству Украины в ЕС
- Суд оставил блогера Ремесло в СИЗО
- Кравцов: Искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может
- Экспансию торговых сетей захотели усилить для конкуренции с маркетплейсами
- В Аргентине все футбольные матчи приостановят в честь Месси
- Уникальный случай: Какие документы запросили для концерта Канье Уэста
- Миграцию учителей в другие регионы объяснили недостойными условиями труда
- Три правила: Женщинам подсказали, как найти силы на занятия спортом
- Порты и «Славнефть»: Что еще в России могут приватизировать
- В отрасли рассказали, как футбольное поле меняют под другие виды спорта