Суд оставил блогера Ремесло в СИЗО

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о российской армии, останется в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что Басманный суд Москвы, по ходатайству следствия, продлил мужчине срок ареста до 10 октября.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - объявил судья, отказав защите, которая просила смягчить блогеру меру пресечения.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин, что комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Ремесло вменяемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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