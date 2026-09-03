Миграцию учителей в другие регионы объяснили недостойными условиями труда
Противоречивые и неразумные требования муниципального и регионального начальства становятся одной из основных причин миграции учителей внутри России, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
В первую очередь учителя уезжают в те регионы, в которых либо более адекватная зарплата, либо небольшая нагрузка, либо нет тотального контроля со стороны начальства. Об этом НСН заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Калининградская область отчиталась о том, что за год в регион переехало около 500 педагогов из других российских субъектов, сообщило издание «Известия». Причем в регион едут педагоги не только из северных регионов, но и из Центральной России. Луховицкий пояснил, что чаще всего учителя переезжают в другие регионы из-за того, что в своих регионах их не устраивают условия труда.
«Учителя меняют свои регионы в первую очередь из-за того, что у себя они не могут найти адекватные условия труда. Они едут туда, где есть одно хотя бы одно из двух условий: либо более адекватная зарплата, либо относительно небольшая нагрузка и меньшее давление регионального и муниципального начальства. Немалую роль также играют достойные условия проживания. Отмечу, что очень часто все упирается в условия работы, в директора, который не думает об учителях, а также в противоречивые и не очень разумные требования регионального начальства. Кроме того, педагогам нужна свобода преподавания», — сказал Луховицкий.
Ранее член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил о необходимости приравнять педагогов к государственным муниципальным служащим, тогда они смогут получать дополнительные преференции и будут охотнее оставаться «на местах».
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