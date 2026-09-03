В первую очередь учителя уезжают в те регионы, в которых либо более адекватная зарплата, либо небольшая нагрузка, либо нет тотального контроля со стороны начальства. Об этом НСН заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Калининградская область отчиталась о том, что за год в регион переехало около 500 педагогов из других российских субъектов, сообщило издание «Известия». Причем в регион едут педагоги не только из северных регионов, но и из Центральной России. Луховицкий пояснил, что чаще всего учителя переезжают в другие регионы из-за того, что в своих регионах их не устраивают условия труда.