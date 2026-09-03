Кравцов: Искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может
Право на получение полного среднего общего образования имеет каждый школьник в России. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, дальнейший путь после 9-го класса ученики и их родители должны выбирать «исключительно на добровольной основе».
«Никакого искусственного «выдавливания» из школ быть не может», - подчеркнул министр.
Кравцов добавил, что процедура отбора в профильные 10-е классы, которая допускается при углубленном изучении отдельных предметов, не должна превращаться в препятствие для продолжения обучения.
Он также указал, что при отсутствии в школе свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны обеспечить ребёнку обучение в другом доступном образовательном учреждении.
Ранее Верховный суд РФ запретил школам отказывать ученикам в переходе в 10-й класс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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