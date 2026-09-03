Собянин заявил, что в сторону Московского региона летели 548 БПЛА
3 сентября 202614:09
Алексей Филимонов
В сторону Московского региона в период с 8:00 2 сентября по 12:00 3 сентября летели 548 украинских беспилотников. Об этом в своём канале в «Максе» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что большая часть беспилотников была сбита «на дальних рубежах».
«143 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», - добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что более восьми тысяч украинских беспилотников пытались атаковать Москву в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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