Собянин заявил, что в сторону Московского региона летели 548 БПЛА

В сторону Московского региона в период с 8:00 2 сентября по 12:00 3 сентября летели 548 украинских беспилотников. Об этом в своём канале в «Максе» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что большая часть беспилотников была сбита «на дальних рубежах».

«143 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», - добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что более восьми тысяч украинских беспилотников пытались атаковать Москву в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМоскваСергей Собянин

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