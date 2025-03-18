«Три подхода по 20 раз»: Реабилитолог о том, как приседать и не попасть в больницу

Резкие, экстремальные физические нагрузки подвергают организм сильнейшему стрессу: страдают не только перегруженные мышцы, но и внутренние органы и нервная система. Об этом в беседе с НСН рассказал реабилитолог Александр Кожевников.

Молодой человек во Владивостоке, пытаясь повторить рекорд известного автомобильного блогера, в прямом эфире присел две тысячи раз, после чего попал в больницу, пишет Telegram-канал Mash. Он не мог ходить, а все его анализы оказались выше нормы, особенно креатинин. Также у пациента возникли проблемы с печенью и почками, он серьезно похудел. При этом последние пять-шесть лет он не занимался спортом. Кожевников рассказал, почему организм мужчины так среагировал.