«Три подхода по 20 раз»: Реабилитолог о том, как приседать и не попасть в больницу
Спортивные рекорды очень опасны для неподготовленного организма, такие упражнения, как приседания, нужно выполнять с ровным дыханием, до 20 раз за один подход, заявил НСН Александр Кожевников.
Резкие, экстремальные физические нагрузки подвергают организм сильнейшему стрессу: страдают не только перегруженные мышцы, но и внутренние органы и нервная система. Об этом в беседе с НСН рассказал реабилитолог Александр Кожевников.
Молодой человек во Владивостоке, пытаясь повторить рекорд известного автомобильного блогера, в прямом эфире присел две тысячи раз, после чего попал в больницу, пишет Telegram-канал Mash. Он не мог ходить, а все его анализы оказались выше нормы, особенно креатинин. Также у пациента возникли проблемы с печенью и почками, он серьезно похудел. При этом последние пять-шесть лет он не занимался спортом. Кожевников рассказал, почему организм мужчины так среагировал.
«Когда неподготовленный организм начинает бить рекорды, нагрузка идет не только на мышечно-связочный аппарат, на суставы, но еще и на эндокринную систему, на внутренние органы и, самое главное, на нервную систему. Почему среагировала печень: она выделяет ферменты, и от этого начинает разрушаться. Наверное, и нервная система отреагировала не очень адекватно. Что касается мышц ног, то в них вообще мог начаться некроз. Это стресс для всего организма, поэтому он и похудел. Организм стал перерабатывать жир, чтобы справиться с этим стрессом», - пояснил он.
Кожевников также рассказал, как правильно выполнять приседания и сколько их можно делать обычному человеку.
«Спортом необходимо заниматься постепенно, в начале - работа со своим весом не более 30 секунд за подход. По технике приседания надо выполнять так, как будто мы садимся на стул, который стоит позади нас. Норма от 10 до 20 повторений по три подхода в спокойном темпе, с хорошей поставленной техникой, с контролем дыхания и амплитуды движений. Этого более чем достаточно, чтобы включались мышцы, запустился кровоток, улучшилось дыхание», - рассказал Кожевников.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева заявила НСН, что ответственность за любые травмы и несчастные случаи в фитнес-клубе всегда несет его генеральный директор, поэтому клубы не имеют другого выбора, кроме как тщательно следить за тем, чтобы клиент не тренировался в зале со сторонним тренером или под руководством друга.
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